まな板を使うたびに「生ものと野菜は分けたい」「洗い物を少しでも減らしたい」と思うことはありませんか。お弁当でちょっとだけ食材を切りたいのに、大きなまな板を出すのが億劫に感じた経験がある方も多いでしょう。そんなときに便利なのが、ダイソーの「使い分けできるまな板シート」110円（税込）。色とサイズで用途を分けられるので、調理中のプチストレスを減らしてくれるアイテムです。今回は、実際に使用して便利に感