西武は8日、5月29日（金）からベルーナドームで開催する日本生命セ・パ交流戦2026で『交流戦シリーズ2026 ―黒獅子奮迅―』を開催すると発表した。期間中の9試合では、球団史上初となる全身黒を基調とした『Lions Black Modeユニフォーム』を選手たちが着用し、セ・リーグ球団と戦う。百獣の王ライオンの世界において、漆黒のたてがみは、数々の激闘をくぐり抜け、圧倒的な生命力と力強さを誇る真の王者だけに宿る「絶対的な強