4月4日（土）に放送した「ブレイクスルー」（毎週土曜 午前10時30分）を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で配信中！※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信、「テレ東BIZ」は無期限有料配信。【動画】ニッポンの水道インフラ危機を救え 独自AIで地下を“見える化”水道管の劣化をAIで予測し、日本のインフラ危機を救おうとしているのが、今回の開拓者、フラクタジャパンの井原正晶COOだ。高度成長期に整備され