ゴールデンウイーク（GW）を思い切り楽しむために、GW前後に有給休暇（有休）を取得したいと考えている人は多いのではないでしょうか。しかし、いざ上司に有休を申請した際に、「理由は？」と聞かれて困った経験はありませんか。ネット上では「上司にしつこく聞かれた」という声が上がっています。上司が部下に有休を取得する理由を聞くのは、法的にどのような問題があるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士が解説し