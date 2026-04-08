『バチェラー・ジャパン』および『バチェロレッテ・ジャパン』をあわせた『バチェラー・ジャパン』シリーズの司会進行役として長年親しまれてきた坂東工さんが、本作をもって卒業することが発表されました。■シリーズの歴史とともに歩んだ存在が、ついに卒業5月1日（金）20時より独占配信されることが先日明らかとなった、『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4。第二報として発表された新情報では、バチェラーシリーズの司会進