rms beauty（アールエムエスビューティー）が、マット・サテン・メタリックの異なる質感を組み合わせた4色アイシャドウパレット「ハイドラアイズカルテット」を2026年4月13日（月）に公式オンラインストア、4月23日（木）にCosme Kitchenにて発売する。■質感ミックスで印象的なまなざしへ発色豊かな4色をセットしたタルクフリーのアイシャドウパレット。マット・サテン・メタリックの異なる質感を重ねることで、奥行きのある印象