いま注目の文筆家のエッセイ、小説などの創作を4号続けて掲載。今回は2490号（2026年4月1日発売）から、燃え殻さんのエッセイ第4回「父との距離感」をお届けします。父は、芥川賞と直木賞が発表されると、受賞作を必ず買って帰ってくる人だった。テーブルの上にドンと本を二冊置いて、「これが今日発表された、芥川賞と直木賞な」と、さりげなさゼロで言い放ち、自分の部屋に着替えに消えていく。それが我が家の風物詩だった。父が