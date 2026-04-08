結婚を見据えた同棲のはずが、部屋探しに“恋人のお母さん”が割って入ってきたら……あなたならどうしますか？今回はそんな経験をした女性のエピソードをご紹介しましょう。◆彼氏と結婚前に同棲することに井口沙耶さん（仮名・29歳）は、付き合って1年になる恋人の智史さん（仮名・30歳）と、同棲の話題が出るようになっていました。「私が一人暮らしをしている部屋から会社までが遠いと愚痴っていたら、智史に『じゃあ一