しまむらグループ発、雑貨＆ファッションの専門店「シャンブル」から、アウトドアブランド「LOGOS」とコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のコラボアイテム第6弾が登場した。スヌーピーがリーダーを務める「ビーグル・スカウト」をモチーフにしたトートバッグ、ショルダーバッグ、ポーチの3型がラインナップされ、春のおでかけシーズンにぴったりな新作がそろっている。【写真】LOGOS×PEANUTSコラボアイテムのカラーバリエーションを