UCC上島珈琲は3月30日、「UCC Cold Brew BLACK PET500ml」および「UCC Cold Brew LATTE PET500ml」をリニューアル発売しました。■すっきりとした後味・飲みやすさがアップ同商品は、熱を加えずに水で淹れる“水淹れ”技術により、雑味を抑えてすっきりとした味わいと豊かな香りを実現したペットボトルコーヒーです。今回のリニューアルでは、味わいはそのままに、“水淹れ”によるコーヒーならではのすっきりとした後味や飲みやす