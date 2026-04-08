水淹れですっきり飲みやすい！　UCC“水淹れ”ペットボトルコーヒー2種がリニューアル

UCC上島珈琲は3月30日、「UCC Cold Brew BLACK PET500ml」および「UCC Cold Brew LATTE PET500ml」をリニューアル発売しました。

■すっきりとした後味・飲みやすさがアップ

同商品は、熱を加えずに水で淹れる“水淹れ”技術により、雑味を抑えてすっきりとした味わいと豊かな香りを実現したペットボトルコーヒーです。

今回のリニューアルでは、味わいはそのままに、“水淹れ”によるコーヒーならではのすっきりとした後味や飲みやすさをさらに追求したほか、ブランドの世界観をより分かりやすく伝えるパッケージデザインへ刷新しました。

「UCC Cold Brew BLACK PET500ml」では、フルーティな味わいが特長のコーヒー豆の配合率を高めるとともに抽出条件を見直し、飲み始めのコーヒー感のアップやすっきりしたのどごし、コクのあるアイスコーヒーに仕上げました。

「UCC Cold Brew LATTE PET500ml」では、すっきり感・飲みやすさにこだわり、甘みを低減させています。

■商品概要

商品名：UCC Cold Brew BLACK PET500ml

希望小売価格：税別230円

商品名：UCC Cold Brew LATTE PET500ml

希望小売価格：税別240円

（フォルサ）