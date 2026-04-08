セブン‐イレブンは、フルーツをかたどった立体的な形状の棒付きアイス「3Dフルーツポップス」を、全国の店舗で4月14日から先行発売する。【商品画像はこちら】フルーツをかたどった立体的な形状の「3Dアイス」をひとくちサイズのアソートにした「3Dフルーツポップス」◆3Dフルーツポップス価格:498円(税込537.84円)発売日:4月14日〜順次販売エリア:全国メーカー:GoldStar「3Dフルーツポップス」は、昨年12月の発売時に好評だった