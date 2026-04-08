3月25日放送のライオンズエクスプレスでは、前日に引き続き埼玉西武ライオンズの武内夏暉投手にインタビューした模様を放送した。今シーズンの目標を訊いた。 ――今シーズンの数字的な目標や、こだわりたいことあるいはこだわっていきたい数字は何かありますか？武内「160イニング投げるという目標でいます」 ――完投というところの意識はいかがですか？武内「もちろんしたいですが、フ