3月25日放送のライオンズエクスプレスでは、前日に引き続き埼玉西武ライオンズの武内夏暉投手にインタビューした模様を放送した。今シーズンの目標を訊いた。

――今シーズンの数字的な目標や、こだわりたいことあるいはこだわっていきたい数字は何かありますか？

武内「160イニング投げるという目標でいます」

――完投というところの意識はいかがですか？

武内「もちろんしたいですが、フルで1年間投げたいので、たまには中継ぎ陣に任せるところもあると思います」

――とにかく最初から最後まで完走しきるぞというところですか？

武内「はい。そこです」

――これから開幕に向けていよいよ本格化してくると思うのですが、練習試合やオープン戦の中で、開幕に向けて意識してやっていきたいことはありますか？

武内「無駄なフォアボールをなくしたいという気持ちがありますし、しっかり狙ったところに投げられるようにしていきたいなと思います」

――元々コントロールはいいかなという印象があるのですが、まだそういう意識を持ってというところですか？

武内「そこはいつもキャッチボールから意識していますし、バッターが立ってもコントロールを間違えないようにしていきたいと考えています」

――ルーキーイヤーには10勝を挙げましたが、勝ち星というところではいかがでしょうか？

武内「15勝を狙っていきます。貯金ももちろん作ります」

――例えば貯金10とか、それ以上となるとチームがより楽にはなりますね？

武内「もちろん優勝に近づくと思います。優勝ですね」

――先発陣には非常に若い投手が多いと思います。その中で武内投手自身が引っ張っていくという意識はありますか？

武内「下からの突き上げもかなり感じているので、自分からもより一層下から突き上げられるようにやっていきたいと思います」

――今シーズンのチームスローガンが「打破」ということですが、今シーズンここを打破したいということはありますか？

武内「ホームランを打ちます」

――ということは交流戦ですね？

武内「そうです」

――どっちの方向へ打ちますか？

武内「バックスクリーンです」

――球史に残りますよ？

武内「今年で最後（2027年からセ・リーグでもDH制を採用するため、パ・リーグの投手が打席に立つことは大谷ルールを除けば今年で最後）なので、球史に残します」

――今シーズンに向けてファンにメッセージをお願いします。

武内「去年悔しい思いをして本当に迷惑かけてしまったので、今年こそはその分を取り返してチームを優勝に導くピッチングをします。応援よろしくお願いします」

※インタビュアー：文化放送・高橋将市アナウンサー