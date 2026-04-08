アカデミー賞俳優とオスカー俳優が出演していることでも話題の映画『ザ・ブライド！』をご紹介します。時代に反旗を翻せ！ あの花嫁が覚醒するⒸ2026 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.名戯曲『ハムレット』に秘められたシェイクスピアの妻の慟哭と再生を体現した『ハムネット』で、アカデミー賞主演女優賞に輝いたジェシー・バックリー。カントリーシンガーを目指すシングルマザーを演じて注目を浴びた