Mr.Childrenの最新アルバム『産声』（うぶごえ）が、8日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で、2週連続となる1位を獲得した。【動画】Mr.Children「産声」ミュージックビデオ2週連続のデジタルアルバム1位獲得は、2026年1月12日付、19付でのNumber_i『DAiLY&LOVE』以来。自身では、2017年5月22日付、5月29日付【※】での『Mr.Children 1992-2002 Thanksgiving 25』以来、8年10ヶ月ぶりとなった。累積