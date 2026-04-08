Mr.Children、アルバム『産声』が2週連続1位 「デジタルアルバムランキング」【オリコンランキング】
Mr.Childrenの最新アルバム『産声』（うぶごえ）が、8日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で、2週連続となる1位を獲得した。
【動画】Mr.Children「産声」ミュージックビデオ
2週連続のデジタルアルバム1位獲得は、2026年1月12日付、19付でのNumber_i『DAiLY&LOVE』以来。自身では、2017年5月22日付、5月29日付【※】での『Mr.Children 1992-2002 Thanksgiving 25』以来、8年10ヶ月ぶりとなった。
累積DL数は1.2万DL（12,124DL）。
【※】『Mr.Children 1992-2002 Thanksgiving 25』は2017年5月22日付〜6月12日付まで4週連続のほか、通算9週で1位を獲得。
本作はメンバー4人が音にのみ没入し、向き合い続け、「Mr.Childrenの音楽が秘める無限の可能性」を探究したアルバム。前週4月6日付では、「週間アルバムランキング」、「週間デジタルアルバムランキング」、「週間合算アルバムランキング」の3冠を獲得した。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月13日付：集計期間:2026年3月30日〜4月5日）＞
【動画】Mr.Children「産声」ミュージックビデオ
2週連続のデジタルアルバム1位獲得は、2026年1月12日付、19付でのNumber_i『DAiLY&LOVE』以来。自身では、2017年5月22日付、5月29日付【※】での『Mr.Children 1992-2002 Thanksgiving 25』以来、8年10ヶ月ぶりとなった。
【※】『Mr.Children 1992-2002 Thanksgiving 25』は2017年5月22日付〜6月12日付まで4週連続のほか、通算9週で1位を獲得。
本作はメンバー4人が音にのみ没入し、向き合い続け、「Mr.Childrenの音楽が秘める無限の可能性」を探究したアルバム。前週4月6日付では、「週間アルバムランキング」、「週間デジタルアルバムランキング」、「週間合算アルバムランキング」の3冠を獲得した。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月13日付：集計期間:2026年3月30日〜4月5日）＞