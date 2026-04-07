赤福は、2026年4月8日から13日まで日本橋三越本店で開催される「第69回 旬味まるごと三重展」に出店します。あま〜い伊勢銘菓のできたてが味わえる三重県の郷土料理や甘味、工芸品など、さまざまな名物が集まる「第69回 旬味まるごと三重展」に出店する赤福。イートインコーナーも備え、伊勢の代表的な甘味「赤福餅」のつくりたてが味わえます。ほかにも、東京初登場の「抹茶コルネ」や「あずきコルネ和三盆クリーム」もあずき茶と