【日本橋三越】「つくりたての赤福餅」がその場で食べられる！東京初登場の「抹茶コルネ」も美味しそう《13日まで》
赤福は、2026年4月8日から13日まで日本橋三越本店で開催される「第69回 旬味まるごと三重展」に出店します。
あま〜い伊勢銘菓のできたてが味わえる
三重県の郷土料理や甘味、工芸品など、さまざまな名物が集まる「第69回 旬味まるごと三重展」に出店する赤福。
イートインコーナーも備え、伊勢の代表的な甘味「赤福餅」のつくりたてが味わえます。
ほかにも、東京初登場の「抹茶コルネ」や「あずきコルネ和三盆クリーム」もあずき茶とセットで提供されます。
・つくりたての赤福餅
会場で「餅入れ」と呼ばれる職人がひとつひとつ仕上げます。
価格は赤福餅（ほうじ茶付き）が400円。赤福餅 抹茶セットが800円。
・抹茶コルネ あずき茶セット
特製の抹茶クリームにかのこ豆を合わせ、食感と甘味にほどよいアクセントを添えています。
価格は750円。
・あずきコルネ 和三盆クリーム あずき茶セット
北海道産小豆を使った粒あんと和三盆クリームがなめらかな口あたり。小豆の豊かな風味も楽しめます。
価格は700円。
持ち帰り用のお菓子も充実
伊勢のお土産の定番「赤福餅」や「白餅黒餅」に加え、赤福が運営する和洋菓子ブランド「五十鈴茶屋」の「饌お米のせんべい」や「燦いちご餅・チョコ餅」、さらに東京初登場の「いちご大福」などが、持ち帰り用として販売されます。
「抹茶コルネ」と「あずきコルネ 和三盆クリーム」も販売。
持ち帰り用商品のラインアップを紹介します。
・いちご大福
価格は600円（2個入り）。
・饌お米のせんべい
価格は1000円（5本入り）。
・燦いちご餅／チョコ餅
価格は各1000円（5個入り）。
・餅どらやき
価格は350円（1個入り）。
・季の羊羹 桜
価格は500円（2個入り）。
・おかげ犬サブレ
価格は1000円（6枚入り）。
・赤福ぜんざい
価格は1食入りが800円、3食入りが2300円。
・ほうじ茶ティーバッグ
価格は700円（20個入り）。
・赤福餅
価格は1300円（12個入り）。
・白餅鄢餅
価格は1100円（8個入り）。
・あずきコルネ 和三盆クリーム
価格は350円（1本入り）。
・抹茶コルネ
価格は400円（1本入り）。
「第69回 旬味まるごと三重展」の会場は、日本橋三越本店本館7階の催物会場です。
開催日は4月8日から13日までで、営業時間は10時から19時まで。ただし、最終日は18時終了となります。
イートインのラストオーダーは各日終了30分前。
商品は数に限りがあるため、完売次第終了となります。
天候・交通事情などにより、販売時間や商品内容が変更となる場合があります。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部