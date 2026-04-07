【日本橋三越】「つくりたての赤福餅」がその場で食べられる！東京初登場の「抹茶コルネ」も美味しそう《13日まで》

赤福は、2026年4月8日から13日まで日本橋三越本店で開催される「第69回 旬味まるごと三重展」に出店します。

あま〜い伊勢銘菓のできたてが味わえる

三重県の郷土料理や甘味、工芸品など、さまざまな名物が集まる「第69回 旬味まるごと三重展」に出店する赤福。

イートインコーナーも備え、伊勢の代表的な甘味「赤福餅」のつくりたてが味わえます。

ほかにも、東京初登場の「抹茶コルネ」や「あずきコルネ和三盆クリーム」もあずき茶とセットで提供されます。

・つくりたての赤福餅

会場で「餅入れ」と呼ばれる職人がひとつひとつ仕上げます。

価格は赤福餅（ほうじ茶付き）が400円。赤福餅 抹茶セットが800円。

・抹茶コルネ あずき茶セット

特製の抹茶クリームにかのこ豆を合わせ、食感と甘味にほどよいアクセントを添えています。

価格は750円。

・あずきコルネ 和三盆クリーム あずき茶セット

北海道産小豆を使った粒あんと和三盆クリームがなめらかな口あたり。小豆の豊かな風味も楽しめます。

価格は700円。

持ち帰り用のお菓子も充実

伊勢のお土産の定番「赤福餅」や「白餅黒餅」に加え、赤福が運営する和洋菓子ブランド「五十鈴茶屋」の「饌お米のせんべい」や「燦いちご餅・チョコ餅」、さらに東京初登場の「いちご大福」などが、持ち帰り用として販売されます。

「抹茶コルネ」と「あずきコルネ 和三盆クリーム」も販売。

持ち帰り用商品のラインアップを紹介します。

・いちご大福

価格は600円（2個入り）。

・饌お米のせんべい

価格は1000円（5本入り）。

・燦いちご餅／チョコ餅

価格は各1000円（5個入り）。

・餅どらやき

価格は350円（1個入り）。

・季の羊羹 桜

価格は500円（2個入り）。

・おかげ犬サブレ

価格は1000円（6枚入り）。

・赤福ぜんざい

価格は1食入りが800円、3食入りが2300円。

・ほうじ茶ティーバッグ

価格は700円（20個入り）。

・赤福餅

価格は1300円（12個入り）。

・白餅鄢餅

価格は1100円（8個入り）。

・あずきコルネ 和三盆クリーム

価格は350円（1本入り）。

・抹茶コルネ

価格は400円（1本入り）。

「第69回 旬味まるごと三重展」の会場は、日本橋三越本店本館7階の催物会場です。

開催日は4月8日から13日までで、営業時間は10時から19時まで。ただし、最終日は18時終了となります。

イートインのラストオーダーは各日終了30分前。

商品は数に限りがあるため、完売次第終了となります。

天候・交通事情などにより、販売時間や商品内容が変更となる場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部