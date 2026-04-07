新学期、新年度など、新しい生活がスタートする4月は、運気が大きく切り替わるタイミングでもあります。そこで今回は、5つのテーマ別に新しい流れに乗れる星座トップ3にフィーチャー！さっそく自分の順位をチェックしてみてください。【詳細】他の記事はこちら2026年4月に運勢が爆上がりする星座をカテゴリ別に紹介！新学期、新年度など、4月は新しい生活がスタートする人が多い時期です。そんなタイミングで運気が爆上がりする星