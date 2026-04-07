新生活、新しい流れに乗れる星座は？4月の最強運勢ランキング！
2026年4月に運勢が爆上がりする星座をカテゴリ別に紹介！
新学期、新年度など、4月は新しい生活がスタートする人が多い時期です。そんなタイミングで運気が爆上がりする星座トップ3を、5つのテーマ別にご紹介します。
あなたは何位かさっそくチェックしてみてください。
4月に新しい流れに乗れる星座は？
1位…牡羊座
2位…双子座
3位…獅子座
4月に新しい流れに乗れるのは、牡羊座。未知の環境に飛び込んだり、今までやったことがない仕事や役割を任されたり…。今のあなたなら結果を出せます。自信を持ってGO！
改革の星・天王星がホーム入りする双子座は2位。想定外の変化こそ幸運の呼び水に。一見マイナスな変化でも受け入れて。
3位は獅子座。高い目標に挑むことで新ターンへ。
「仕事面」で新展開に恵まれるのは？
1位…蟹座
2位…蠍座
3位…天秤座
蟹座はサクセスロードを駆け上がれそう。ただし、その道筋は楽ではないかも。大変、難しそう…そんな少し高い壁に挑むことが、チャンスをつかむポイントに。
2位にランクインしたのは、蠍座。いつもやっている仕事やルーティンの延長線上に新たな流れがスタンバイしています。
天秤座は意外性◎。誰かの代わりにやることになった業務に役得が！
新たな「マネー運」が流れ込んでくるのは？
1位…魚座
2位…射手座
3位…乙女座
1位は魚座。本業でのベースアップが期待できるのはもちろん、スキマでできるバイトや副業など新しい収入源が見つかり、ホクホクの1カ月に。
射手座も楽しみ。くじやコンテストに入選して賞金をもらえたり…。気軽にいろいろチャレンジしてみてOK。
乙女座は不用品がお宝に大変身する兆しあり。本や服、家具など捨てる前に売ることを考えてみて。
「恋愛＆愛情運」がアップデートされるのは？
1位…射手座
2位…水瓶座
3位…山羊座
恋愛＆愛情面で新たな局面に突入するのは、射手座。ガラリと好みが変わり、意外な相手と恋に落ちたり、パートナーとの関係がいい意味で変化してラブラブになれる可能性も。告白、婚約は17日前後が最強。
水瓶座は、単なる友だちや知り合いが大切な人に格上げされそう。
山羊座は巣作りのチャンス！同棲、結婚へとステップアップして正解です。
ワクワクの「ネットワーク」を築けるのは？
1位…双子座
2位…天秤座
3位…牡牛座
新年度＆新学期から、新しいネットワークが広がっていきそうなのは、双子座。社交の達人らしく、コミュ力全開で過ごしましょう。急なイベントや飲み会への誘いにも、迷わずOKを。
2位の天秤座は、仕事や人生の良き相棒と出会える暗示が。SNSやオンラインサロンがその舞台に。
牡牛座は、悩み相談を通じて“心友”に気づく瞬間があるかも。