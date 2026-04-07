新生活、新しい流れに乗れる星座は？4月の最強運勢ランキング！

新学期、新年度など、新しい生活がスタートする4月は、運気が大きく切り替わるタイミングでもあります。そこで今回は、5つのテーマ別に新しい流れに乗れる星座トップ3にフィーチャー！さっそく自分の順位をチェックしてみてください。

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2026年4月に運勢が爆上がりする星座をカテゴリ別に紹介！

新学期、新年度など、4月は新しい生活がスタートする人が多い時期です。そんなタイミングで運気が爆上がりする星座トップ3を、5つのテーマ別にご紹介します。

あなたは何位かさっそくチェックしてみてください。

4月に新しい流れに乗れる星座は？

1位…牡羊座

2位…双子座

3位…獅子座

4月に新しい流れに乗れるのは、牡羊座。未知の環境に飛び込んだり、今までやったことがない仕事や役割を任されたり…。今のあなたなら結果を出せます。自信を持ってGO！

改革の星・天王星がホーム入りする双子座は2位。想定外の変化こそ幸運の呼び水に。一見マイナスな変化でも受け入れて。

3位は獅子座。高い目標に挑むことで新ターンへ。

「仕事面」で新展開に恵まれるのは？

1位…蟹座

2位…蠍座

3位…天秤座

蟹座はサクセスロードを駆け上がれそう。ただし、その道筋は楽ではないかも。大変、難しそう…そんな少し高い壁に挑むことが、チャンスをつかむポイントに。

2位にランクインしたのは、蠍座。いつもやっている仕事やルーティンの延長線上に新たな流れがスタンバイしています。

天秤座は意外性◎。誰かの代わりにやることになった業務に役得が！

新たな「マネー運」が流れ込んでくるのは？

1位…魚座

2位…射手座

3位…乙女座

1位は魚座。本業でのベースアップが期待できるのはもちろん、スキマでできるバイトや副業など新しい収入源が見つかり、ホクホクの1カ月に。

射手座も楽しみ。くじやコンテストに入選して賞金をもらえたり…。気軽にいろいろチャレンジしてみてOK。

乙女座は不用品がお宝に大変身する兆しあり。本や服、家具など捨てる前に売ることを考えてみて。

「恋愛＆愛情運」がアップデートされるのは？

1位…射手座

2位…水瓶座

3位…山羊座

恋愛＆愛情面で新たな局面に突入するのは、射手座。ガラリと好みが変わり、意外な相手と恋に落ちたり、パートナーとの関係がいい意味で変化してラブラブになれる可能性も。告白、婚約は17日前後が最強。

水瓶座は、単なる友だちや知り合いが大切な人に格上げされそう。

山羊座は巣作りのチャンス！同棲、結婚へとステップアップして正解です。

ワクワクの「ネットワーク」を築けるのは？

1位…双子座

2位…天秤座

3位…牡牛座

新年度＆新学期から、新しいネットワークが広がっていきそうなのは、双子座。社交の達人らしく、コミュ力全開で過ごしましょう。急なイベントや飲み会への誘いにも、迷わずOKを。

2位の天秤座は、仕事や人生の良き相棒と出会える暗示が。SNSやオンラインサロンがその舞台に。

牡牛座は、悩み相談を通じて“心友”に気づく瞬間があるかも。