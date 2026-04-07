男性の浮気を見抜くためには様々な諸説があります。中でも、日常生活で使っているケータイに関する浮気の兆候は、観察タイミングも数多くあるので、観察対象としては最適な道具といえるでしょう。今回は、彼氏や夫の浮気を見分けるために、「ケータイで分かる浮気の兆候５パターン」をご紹介させて頂きます。【１】スマホにロック解除を必死に隠そうとする。スマホにロックを解除する際、ロックを外すときにナンバーなどを必死に隠