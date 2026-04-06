紗栄子さんが自身のTikTokチャンネルにバッグの中身を紹介する動画を投稿。愛用のコスメなども紹介してくれました。【関連記事】紗栄子「無いと生きていけない」顔のみならず全身に使う保湿マスク■持ち歩きコスメ動画内に登場したのはこちら！クナイプ/ハンドクリーム ネロリの香り 75mL 税込880円（編集部調べ） この投稿をInstagramで見るクナイプジャパン(@kneipp_japan)がシェアした投稿フレッシュでほのかに甘いネロリの香