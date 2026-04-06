紗栄子さんが自身のTikTokチャンネルにバッグの中身を紹介する動画を投稿。愛用のコスメなども紹介してくれました。

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■持ち歩きコスメ

動画内に登場したのはこちら！

クナイプ/ハンドクリーム ネロリの香り 75mL 税込880円（編集部調べ）

フレッシュでほのかに甘いネロリの香りでケアが叶うハンドクリーム。

紗栄子さんは、移動中にバッグの中身を紹介する流れの中でこちらを紹介。適量を手に擦り込みながら「保湿」「良い香り」と手のうるおいを叶えながら、香りでも癒されるようなコメント。

そして、その後は指輪を装着し、塗布後のベタつきにくさも感じさせていました。

■動画もチェック

動画内では、その他に愛用バッグなども紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。

@saeko_nichijyo 仕事の日のバックの中身紹介👜💄✨From @Sae Channel 🎥 #紗栄子の日常 #カバンの中身 #ALLISONBROWN #アリソンブラウン ♬ HYPNOTIZE - XG