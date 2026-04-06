鹿児島国際大学で入学式が行われ新入生775人が新たな一歩を踏み出しました。鹿児島市の鹿児島国際大学では新入生775人が入学式に臨みました。式では小林潤司学長が、「学びそのものを楽しめる人は学習者として無敵です。そんな楽しみを鹿児島国際大学で存分に味わってください」と新入生にエールを送りました。在学生を代表して国際文化学部、国際文化学科4年の池田悠人さんが歓迎の言葉を述べました。（在学生代表