しゃぶしゃぶ温野菜は、2026年4月6日から24日までの期間限定で「新生活応援キャンペーン」を実施しています。厳選したお肉や国産野菜、デザートなど60種類以上を楽しめる新生活が始まる今の時期に、各種食べ放題コースが平日「20％オフ」、土日祝は「10％オフ」の特別価格でお得に楽しめるキャンペーンを実施中。最も手頃なコースでは、通常価格3718円のところ、平日は20％オフの2973円で堪能できます。また温野菜では、食べ放題コ