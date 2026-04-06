しゃぶしゃぶ温野菜の食べ放題コースが最大20％オフに！4月24日までのお得なキャンペーンを見逃さないで。

しゃぶしゃぶ温野菜は、2026年4月6日から24日までの期間限定で「新生活応援キャンペーン」を実施しています。

厳選したお肉や国産野菜、デザートなど60種類以上を楽しめる

新生活が始まる今の時期に、各種食べ放題コースが平日「20％オフ」、土日祝は「10％オフ」の特別価格でお得に楽しめるキャンペーンを実施中。

最も手頃なコースでは、通常価格3718円のところ、平日は20％オフの2973円で堪能できます。

また温野菜では、食べ放題コースを対象に、通年で「小学生未満は無料」「小学生は半額」「60歳以上は500円引き」という料金設定を用意していて、ファミリーでも利用しやすい価格となっています。

キャンペーン専用ページの2次元コードをスクリーンショットで保存し、注文時と会計時に提示してください。

他クーポン券および優待サービスとの併用は不可。割引前の飲食代が5500円以上の場合に適用されます。ランチメニューでは利用できません。

また、道頓堀店、渋谷1st店、八丁堀店、上野広小路店、上野駅前店、銀座5丁目店、恵比寿店、蒲田西口店、新橋店では実施していません。

そのほか、詳細は専用ページで確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部