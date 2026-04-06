筋肉アイドル、プロレスラーとして活動していたタレントの才木玲佳さんが、4月5日までにインスタグラムを更新。マタニティショットを公開しています。【写真】大きなおなかに愛おしそうに触れる才木玲佳さん才木さんは、「少し前ですが、妊娠後期に入ってすぐの頃」と写真をアップ。「記念にマタニティフォトを撮ってもらいました！」と添えられた写真では、真っ白なキャミソールドレス姿の才木さんが、大きくなったお腹に触れ幸せ