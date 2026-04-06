今回のお悩み「家の更新で家賃が上がりそう……」一人暮らしをしており、そろそろ契約の更新時期です。引っ越す予定は無いので契約更新でいいと思っているのですが、契約更新時期のお知らせを見たところ家賃が上がると書いてありました……これって仕方ないことですか？どうにかして拒否できませんか？（20代／人材派遣・人材紹介／事務・企画・経営関連）■そもそも、家賃はどう決まっている？家賃を決める方法は主に3つあり、