グラビアアイドルの溝端葵さん（24）と郄野真央さん（22）が、4月13日発売のグラビアムック「FRIDAY GOLD 2026 Spring」（講談社）表紙＆巻頭グラビアに登場。先行カットが公開されました。【写真】仲良しコンビの溝端葵さん＆郄野真央さん2025年にデビューするや瞬く間にメジャー誌のグラビアを席巻し、シーンのトップで快進撃を続ける“あおまお”こと溝端さんと郄野さんの仲良しコンビ。Wシンデレラのプレミ