森 大翔が、新曲「祝祭」を4月1日0時に配信リリースすることを発表した。本楽曲は、日本赤十字社「はたちの献血」の新CM『「誰かのために」が、まぶしく見えた日。』篇のキャンペーンソングに起用されている。約1年ぶりとなる本作は、2025年にあらためて自身と向き合い、悩んだ森 大翔が、故郷・羅臼への帰省をきっかけに生み出した1曲だという。自ら育った美しい風景や空気感を音で表現するように、原点であるアコースティックサ