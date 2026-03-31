森 大翔、日本赤十字社「はたちの献血」キャンペーンソング「祝祭」配信リリース決定。リリース日にインスタライブ初開催も
森 大翔が、新曲「祝祭」を4月1日0時に配信リリースすることを発表した。
本楽曲は、日本赤十字社「はたちの献血」の新CM『「誰かのために」が、まぶしく見えた日。』篇のキャンペーンソングに起用されている。約1年ぶりとなる本作は、2025年にあらためて自身と向き合い、悩んだ森 大翔が、故郷・羅臼への帰省をきっかけに生み出した1曲だという。自ら育った美しい風景や空気感を音で表現するように、原点であるアコースティックサウンドで作られた作品に仕上がったとのことだ。なお、本日よりPre-Add / Pre-Saveもスタートしている。
そして、リリース日の4月1日21時よりInstagramにて初のライブ配信を行うことも発表された。
また、新ビジュアルとジャケット写真も解禁。テーマは「光」で、シンガーソングギタリストとして生まれ変わった森 大翔の決意表明を感じさせるアートワークに仕上がったとのことだ。
なお森 大翔は、6月9日に＜森 大翔 LIVE「A day of YAMATO69/26」＞を東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASUREにて開催する。チケットはすでにソールドアウトしており、6月5日に大阪 Music Club JANUSにて追加公演が開催される。こちらはチケット発売中とのことだ。
◾️「祝祭」
2026年4月1日（水）0時 リリース
▼Pre-Add/Pre-Save
期間：3/31（火）18:00〜3/31（火）23:59
対象配信サイト：iTunes / Apple Music / Spotify / Amazon Music / YouTube Music
URL：https://yamato-mori.lnk.to/Shukusai
▼インスタライブ情報
4月1日（水）21時〜
森 大翔 公式Instagram：https://www.instagram.com/yamatooo_mori/
◾️＜森 大翔 LIVE「A day of YAMATO69/26」＞
2026年6月9日（火）東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASURE
※SOLD OUT
▼追加公演
2026年6月5日（金）大阪 Music Club JANUS
開場 18:15 / 開演 19:00
料金：一般指定席 \4,500（D別） / U-23指定席 \3,500（D別）
＊U-23指定席は公演当日に23歳以下のお客様用のチケットになります。ご入場時、身分証の確認を行います。身分証の確認が取れない場合、一般スタンディングとの差額￥1,000をお支払いいただきます。
関連リンク
◆森 大翔 オフィシャルサイト
◆森 大翔 オフィシャルX
◆森 大翔 スタッフX
◆森 大翔 オフィシャルInstagram
◆森 大翔 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆森 大翔 オフィシャルTikTok