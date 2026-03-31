憧れの芸能人と同じ髪型にしたい！と、美容室でその写真を見せる人は多いだろう。美容師さんには、何も言わずにその気持ちを受け止めてほしいものだが……。投稿を寄せた愛知県の40代女性（事務・管理）は、高校3年生だった当時の夏休み、美容院で経験した出来事が今でも忘れられない様子だ。2000年代の初め頃、CMやドラマで大活躍していた藤原紀香さんに憧れていたという女性は、意を決して彼女の髪型の切り抜きを美容師に見せた