職場で頻繁にため息をつく人がいると、「うざい」と感じてしまう人も多いはず。目の前で頻繁にため息をつかれるとイライラするだけでなく、周囲の雰囲気まで悪くなってしまうこともあるでしょう。本記事では、ため息をつく人の心理や対処法などについて解説します。ため息をつく人の心理まずは、ため息をつく人の心理について考えていきましょう。疲れやストレスが溜まっているストレスが溜まると交感神経が優位になり、呼吸が浅く