アンディ・ウィアーによる同名小説の実写映画化作品である映画「プロジェクト・ヘイル・メアリー」が、2026年3月20日に公開されました。同作は公開からわずか数日で、Amazonが所有する製作・配給会社であるAmazon MGMスタジオにとって過去最高の興行収入を記録しています。Box Office: 'Hail Mary' Eyes Epic Hold, 'They Will Kill You' Murderedhttps://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/hail-mary-epic-hold-box-of