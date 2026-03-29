飼い主から可愛がられ、配達員に対しても人懐こかったポメラニアンのココ。【漫画】本編を読むこれは、郵便配達員が実際に経験した不思議な出来事をもとにした話である。いつも配達に訪れる山口さんの家には、元気いっぱいのポメラニアン・ココがいた。おやつやおもちゃを“運んできてくれる人”として、配達員のことが大好きだったココは、毎回うれしそうに迎えてくれる存在だった。ところがある日、書留を届けに行くと、あれほど