ちょっとした一言で彼氏との関係がますます強固になることもあれば、うっかり言ってしまった一言で関係が一気に破綻してしまうことも。そこで今回は、彼氏に言ってはいけない「言葉」を紹介するので、ぜひ頭に入れておきましょう。｜彼氏の人格を否定する言葉「それは常識でしょ！」「何をやっても本当にダメ！」など、彼氏の人格そのものを否定する言葉は言わないようにしましょう。人は育ってきた環境などによって性格、行動、常