取り返しがつかなくなります。彼氏に言ってはいけない「言葉」とは
ちょっとした一言で彼氏との関係がますます強固になることもあれば、うっかり言ってしまった一言で関係が一気に破綻してしまうことも。
そこで今回は、彼氏に言ってはいけない「言葉」を紹介するので、ぜひ頭に入れておきましょう。
｜彼氏の人格を否定する言葉
「それは常識でしょ！」「何をやっても本当にダメ！」など、彼氏の人格そのものを否定する言葉は言わないようにしましょう。
人は育ってきた環境などによって性格、行動、常識などが異なるということを頭に入れておくべき。
｜過去の彼氏の失敗を蒸し返す言葉
過去の彼氏の失敗を蒸し返す言葉も言わない方がいいです。
彼氏からすると自分に落ち度のあった話をされるだけでも嫌な気持ちになるものですし、「今は関係ない話じゃないか！」と怒りさえ覚えることがあるでしょう。
たとえ彼氏にが同じ失敗を繰り返したとしても、「以前も〜」のような言い方をしないようにするのが賢明です。
｜彼氏のコンプレックスをいじる言葉
彼氏のコンプレックスをいじる言葉を言ってしまうと、取り返しがつかなくなる可能性が高いでしょう。
コンプレックスの内容によっては、努力では直せないこともあるので、そこをまさに指摘されてしまうと、彼氏としては居た堪れなくなります。
たとえ冗談やおふざけのつもりであっても、彼氏としては深く傷ついてしまうので、関係の破綻にもつながりかねません。
いくら恋人関係であってもお互いに言ってはいけないことがあるのが“常識”です。
中でも今回紹介した内容は口にしないように注意していきましょうね。
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