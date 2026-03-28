小鍋ひとつで丁寧に淹れる一杯が、心と体にじんわりと染み渡る……。お茶と発酵食品を愛する井上咲楽さんが、発酵のスペシャリスト・榎本美沙さんに教わったのは、驚きのスパイスティーレシピ。井上さんも「心が幸せになった」と感動した、五感を満たすティータイムのレシピをお届けします。心と体が整う、発酵×スパイスティーの魔法。井上私、普段お茶を飲むときって「さあ、やるぞ！」と気合を入れるスイッチ代わりにすること