パンのフェス実行委員会は5月2日〜4日、三井不動産商業マネジメントとの共催で「はちおうじ みんなのGWマルシェ パンのフェス2026GW in 三井アウトレットパーク 多摩南大沢」を開催します。■スコーンの「Lycka」や塩パン専門店など12店舗が参加同イベントは、“パン好きのパン好きによるパン好きのための祭典”です。これまで秋の恒例イベントとして大盛況を博してきた三井アウトレットパーク 多摩南大沢にて、同会場では初めてと