南大沢で初のGW開催！　『パンのフェス』にアワード受賞店や“話題の塩パン”など超人気店が大集結

パンのフェス実行委員会は5月2日〜4日、三井不動産商業マネジメントとの共催で「はちおうじ みんなのGWマルシェ パンのフェス2026GW in 三井アウトレットパーク 多摩南大沢」を開催します。

■スコーンの「Lycka」や塩パン専門店など12店舗が参加

同イベントは、“パン好きのパン好きによるパン好きのための祭典”です。これまで秋の恒例イベントとして大盛況を博してきた三井アウトレットパーク 多摩南大沢にて、同会場では初めてとなるゴールデンウィーク期間中の開催が決定しました。

今回は「はちおうじ みんなのGWマルシェ」とのコラボレーションを展開。第1弾出店情報として、全国から選りすぐりのパン屋さん12店舗の出店が決定しました。

注目は、「パンのフェスアワード2025」にてゴールドを受賞したスコーンを販売する「Lycka」（愛知・刈谷）や、塩パン専門店「塩パンセレクトショップSaltteみなとみらい」（神奈川・横浜）、「淡路島塩パン専門店 しおき」（兵庫・淡路島）、生ドーナツなどを展開する「Donuts mania」（静岡・熱海）など。

■イベント概要

はちおうじ みんなのGWマルシェ パンのフェス2026GW in 三井アウトレットパーク 多摩南大沢

開催日：2026年5月2日〜4日

時間：11時〜17時

会場：南大沢駅前大通り・三井アウトレットパーク 多摩南大沢内特設会場

入場料：無料

主催：三井不動産商業マネジメント、パンのフェス実行委員会

公式サイト：http://pannofes.jp/minamioosawa2026gw/

（フォルサ）