日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「嘴」はなんて読む？普段はあまり見かけない「嘴」という漢字。「嘴」は、鳥に関係するものを表します。口へんが、1つのヒントですよ。いったい「嘴」は、なんと読むのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解