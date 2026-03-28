【漢字クイズ】「嘴」はなんて読む？鳥に関係する難読漢字！

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？

「嘴」はなんて読む？ 普段はあまり見かけない「嘴」という漢字。 「嘴」は、鳥に関係するものを表します。口へんが、1つのヒントですよ。 いったい「嘴」は、なんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「くちばし」でした！ 「嘴」は、角質でおおわれた「鳥の口さき」部分のこと。エサをとったり羽根の手入れをしたりするのに使われます。短く「はし」と読んでも正解です。 「くちばし」という言葉はとても馴染み深いですが、同じ意味の「はし」はあまり聞き覚えがないかもしれません。 しかし、意外にも「はし」は、動物の名前に隠れていることがよくあります。 平べったい嘴が可愛らしい「鴨嘴（カモノハシ）」や、直立不動の鳥として知られる「嘴広鸛（ハシビロコウ）」などがその一例です。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

ライター Ray WEB編集部