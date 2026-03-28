男性にかわいく思われたいのが女心。しかし男ウケを狙いすぎると、周りの女性から「ウザッ！」と反感を買っているかもしれません。気づけばひとりぼっち…なんてことにならないよう、『オトメスゴレン』女性読者に聞いた「合コンにおける女が嫌いな『男に媚びる女』９パターン」をご紹介します。【１】やたらと跳ねる「『かわいー！』とピョンピョン。『おいしー！』でもピョンピョン。いい年して無邪気過ぎるだろ」（２０代女性）