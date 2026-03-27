木材でつくれないものを木材でつくる─。当社は岐阜県安八町で創業から60年以上の歴史を持つ材木店です。大工であった私の祖父が創業し、コツコツと住宅づくりを続けて会社を伸ばしていきました。 しかし、その祖父も88歳と高齢化した上に祖母が亡くなったことで元気を失い、会社は一気に厳しくなりました。一方の私は祖父の会社を継ぐ気は全くなく、全然違う道を歩んできました。新卒でシステムエンジニアとして勤務していた