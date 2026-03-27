グーグル（Google）は27日、生成AI「Gemini」で日本の介護業界向けの新しいプリセット「ケア記録アシスト」の提供を開始した。日本のGoogle Workspaceユーザーが利用できる。 「ケア記録アシスト」は、日々の記録作成業務の効率化を目的に設計され、短い音声メモやテキスト、手書きメモの写真などをインプットすれば、SOAPやF-DAR形式を含むプロフェッショナルな介護記録の草案をすぐに作成できる。