今から25年前の2001年に公開された映画『ハリー・ポッターと賢者の石』。当時はまだ物心ついていなかったアラサー女子のみなさんも、シリーズ第1作目のこの映画は見ている人も多いはず！ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ ハリー・ポッターでは、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』の公開25周年を記念して特別企画「ホグワーツからの招待状」を開催中。今回は初心者さんに向けて、ロンドンのロケ地ま