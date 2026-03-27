ハリポタ好きライターが解説！　“組分け帽子”も体感できる、スタジオツアー東京で『ハリー・ポッターと賢者の石』特別企画がスタート

今から25年前の2001年に公開された映画『ハリー・ポッターと賢者の石』。当時はまだ物心ついていなかったアラサー女子のみなさんも、シリーズ第1作目のこの映画は見ている人も多いはず！

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ ハリー・ポッターでは、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』の公開25周年を記念して特別企画「ホグワーツからの招待状」を開催中。今回は初心者さんに向けて、ロンドンのロケ地まで行ったハリー・ポッター好きの私が魅力をお届けします。

組分け帽子がしゃべる！ 特別企画「ホグワーツからの招待状」

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ ハリー・ポッターは、世界で2か所目のスタジオツアーとして2023年、としまえん跡地に開業。ハリー・ポッターの映画制作の裏側をのぞきながら、まるで自分も映画の中に入ったかのような体験ができる施設です。

それまでスタジオツアーはイギリスだけで、飛行機に十数時間乗って、さらにロンドンから郊外までバスや電車で遠路はるばる行く必要がありました。それが今は日本で体験できるんですよ……！ しかも、説明は英語ではなく、日本語。これはもう、ファンにとって奇跡です！

そして9月6日まで期間限定で開催している「ホグワーツからの招待状」は、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』をテーマにした特別企画。通常展示に加えて、ハリー・ポッターの冒険のはじまりを追体験できるような体験ができます。

最初にロビーで出迎えてくれるのは、大きな「ホグワーツ魔法魔術学校の入学許可証」！ 映画の冒頭で、階段下の物置にいるハリー宛てに手紙が届きましたよね。その封筒に入っていたのが、入学許可証です。ここから、ハリーの壮大な冒険はスタート。映画では手紙の内容をゆっくり読むことはできませんが、スタジオツアーではマクゴナガル先生の署名など細部まで確認できますよ。

ツアー後半で出会える「ダーズリー家」では、ハリーに届いた無数の入学許可証を表現。以前も同様の展示がありましたが、今回の特別企画に合わせて手紙の量が増量しています。こんな量の手紙に囲まれたら、ダーズリーじゃなくても目を丸くしちゃいますね！

ホグワーツ入学後、ハリーたちは大広間に集まり、「組分け帽子」によって4つの寮のどこに所属するか振り分けられます。ハリーは目を閉じながら「スリザリンはダメ」と繰り返し、組分け帽子が「グリフィンドール！」と叫ぶ、あのシーンです。

なんと、特別企画「ホグワーツからの招待状」では、その「組分けの儀式」が体感できちゃいます！ 何よりすごいのは、組分け帽子が本当に「口を動かしている」ということ。何やら考えながら寮を叫ぶ組み分け帽子は、本当に生きているみたいでした。映画の音源そのままの声も楽しめますよ。

組分けの儀式後、大広間の後ろを振り返ると入学式でハリーたちを驚かせたホグワーツのゴーストたちがプロジェクションマッピングで登場！ 宙に浮かぶキャンドルも、とっても幻想的です。大広間は映画で何度も登場し、最初に作られた最も古いセットの一つ。映画を1回でも見たことがある人なら、ここに立つだけでテンションが上がるはずです……！ 友達と一緒にローブを着て、写真を撮るのもいいですね。

あの魔法は、どうやって撮影してる？ 映画の裏側をのぞき見

「こんなアイテムがあれば……」映画を見ていると、魔法にかけられた特別なアイテムが数多く登場しますが、「透明マント」もその一つ。亡き父であるジェームズ・ポッターから、ハリーが引き継いだプレゼントです。ハリーが透明マントを羽織って体が消え、ロンがびっくりしたシーンは、とても印象的でしたね。

今回の特別企画では、その透明マントの撮影技法を公開！ ゲストの目の前で、インストラクターが透明マントで体を消す、撮影マジックを披露してくれますよ。

「ウィンガーディアム・レヴィオーサ！」これがなんの魔法かすぐにわかった人は、もうハリー・ポッター通認定。そう、呪文学の授業でハーマイオニーが唱えた、物を浮かす魔法です。撮影では、どうやって羽を浮かしていたかーー実はとても単純で、釣り竿から垂らした糸で吊るしていたそう……！ これを知ってしまったら、もう一度映画を見返したくなっちゃいました。

映画を見た誰もが「どうやって撮影してるの？」と疑問を抱く人物といえば、半巨人の「ハグリッド」。驚くことに、ハグリッドを演じた役者さんは2人いたんです！ 顔のアップなどメインはロビー・コルトレーンさんが演じていたものの、身長約183cmだったため、巨人を演じるには不十分でした。そこで身長208cmの元ラグビー選手がアニマトロニクス制の特製マスクを被り、遠目で撮影した時に巨人感を演出したんだとか。ほかにもさまざまな撮影のコツがあるので、ぜひ現地で聞いてみてくださいね。

ツアーの最後は、ホグワーツ城の模型に投影される新しいプロジェクションマッピングの演出で締め。魔法界の大人気スポーツ「クィディッチ」の試合のシーンをイメージしています。映画の音源とともに、ハリーが100年ぶりの最年少シーカーとしてグリフィンドールの代表選手に選ばれた最初の試合を楽しめますよ。

あなたはどの寮？ 組分け帽子チョコレートタルトで組分けの儀式を体験

スタジオツアー東京では、ハリー・ポッターの世界観を表現した限定フードを味わうのもお忘れなく。特別企画「ホグワーツからの招待状」期間中は映画『ハリー・ポッターと賢者の石』の名場面にちなんだスイーツやグルメが登場しています。バックロットカフェの「入学許可証のクレープ（1,800円）」は、SNS映えも抜群！

限定グルメの中でも、特に注目して欲しいのはフロッグカフェの「組分け帽子チョコレートタルト（550円）」。クリームの中にグリフィンドール・ハッフルパフ・レイブンクロー・スリザリンのいずれかの寮を表現する色のカスタードクリームが入っていて、「組分けの儀式」をスイーツで体験できるんです。

中身を見てみると……「イエロー」、つまり私は「ハッフルパフ」でした！ ハッフルパフといえば、ハリーも認めるハンサムボーイでおなじみのセドリック・ディゴリー。「セドリックと同じ寮に入れる……♡」と思うと、ワクワクしちゃいました。おっと、すみません。「セドリックは、どなた……」と思った方は、恐れ入りますがシリーズ第4作の映画『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』をご覧ください……！

実物を見られるのはココだけ！ 限定のアニバーサリーコレクション

大興奮のツアーの締めくくりは、お土産探し。映画誕生25周年を記念した「アニバーサリーコレクション」が発売していて、実物を見て買えるのはスタジオツアー東京だけです！

例えば組分け帽子を被った「『ハリー・ポッターと賢者の石』公開25周年記念 ベア（7,000円）」は、自分への贈り物として買いたい特別なアイテム。キラキラ煌めく赤い「賢者の石 キーチェーン（1,200円）」は、「不老不死になれるかも……！」なんて妄想も楽しめちゃいます。

ハリー・ポッターファンだけではなく、1回でも映画を見た人なら心の底から満喫できる特別企画「ホグワーツからの招待状」。シリーズを全部見ていなくとも、『ハリー・ポッターと賢者の石』さえ見ていれば楽しめるので、未体験の人は鑑賞してから行くのももちろんおすすめです！ ちなみに私はスタジオツアー東京に行った後も、改めて見たくなっちゃいました。ロンドンに行かずとも体験できちゃう、スタジオツアー東京に遊びに行ってみてくださいね。

・ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ ハリー・ポッター

住所：東京都練馬区春日町1-1-7

URL：https://www.wbstudiotour.jp/

（撮影・取材・文：小浜みゆ）