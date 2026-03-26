髪型は変えていないのに、なぜか印象が重たく見えるようになってきたと感じていませんか？実はその原因、長さではなく“髪の重さ”にあることも少なくありません。毛先まで厚みが残りすぎていると、顔まわりの印象が沈み、どこか落ち着きすぎて見えてしまうことがあります。2026年春のヘアトレンドは、軽やかに動く“抜け感のある質感”。重さを少し見直すだけで、今っぽさと若々しさは自然に引き出せます。2026春ヘアは「重さを残