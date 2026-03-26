【40代・50代】今っぽくて若々しい人は“髪が重すぎない”。2026春「大人ヘア」の正解
髪型は変えていないのに、なぜか印象が重たく見えるようになってきたと感じていませんか？実はその原因、長さではなく“髪の重さ”にあることも少なくありません。毛先まで厚みが残りすぎていると、顔まわりの印象が沈み、どこか落ち着きすぎて見えてしまうことがあります。2026年春のヘアトレンドは、軽やかに動く“抜け感のある質感”。重さを少し見直すだけで、今っぽさと若々しさは自然に引き出せます。
2026春ヘアは「重さを残しすぎない」が鍵
ここ数年は重めのスタイルが主流でしたが、2026年春はそこから一歩進み、“軽さを感じる質感”へとシフトしています。毛先まで厚みを残したスタイルよりも、動きが出る軽やかなラインのほうが今の空気感に合います。
ただし、大人世代の場合は軽くしすぎるとパサついて見えることも。ベースの形は整えながら、毛先や表面に少しだけ動きをつけることで、まとまりと軽さのバランスが取れた仕上がりになります。「軽くしすぎない軽さ」が、今っぽさのポイントです。
「表面の動き」が若々しさを左右する
今っぽく見えるヘアスタイルに共通しているのが、髪の表面にある自然な動き。トップがぺたっとしていたり、髪が均一に重く見えると、どうしても印象が落ち着きすぎてしまいます。
そこで意識したいのが、トップや顔まわりの軽さ。レイヤーをほんの少し入れて、髪をふんわり動きやすくしましょう。また、スタイリングの際にトップを軽く立ち上げるだけでも、印象は大きく変わります。
「重さの残し方」で大人ヘアは変わる
2026年春のヘアは、「軽くする」だけでなく「どこに重さを残すか」も重要ポイント。全体を軽くしすぎるのではなく、毛先には少し重さを残しつつ、表面に動きを出すことで、大人らしいバランスに整います。
例えば、毛先をワンカールさせるだけでも束感と柔らかい動きが加わり軽やかな印象に。スタイリング剤も重たいオイルより、軽めのバームやミルクを選ぶと、質感が今っぽく仕上がります。
2026年春の大人ヘアは“重さを整える”ことがポイント。髪型を大きく変えなくても、質感を少し見直すだけで印象はぐっと軽やかに変わります。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は美容師によるヘアデザインや髪質に関する一般的な知見をもとに、編集部が構成しています
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